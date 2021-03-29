Trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu
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Trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'daki bir binanın trafosunda, akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu.

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Elazığ'daki bir binanın trafosunda, akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi'nde onarım çalışmalarının sürdüğü binadaki görevliler, elektrik kesintisi nedeniyle trafoya baktıklarında, akıma kapılarak hayatını kaybeden bir kişinin cesedini fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin 33 yaşındaki C.K'ye ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları aramada, kesici alet ve pense gibi malzemeler buldu.

Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu
Trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu
Trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu
Trafoda akıma kapılarak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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