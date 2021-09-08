Elazığ'da bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
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Elazığ'da bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir marketten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice köyündeki bir marketten 1365 paket sigara ve 7 bin 500 lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri Ö.C, M.T, M.T. ve D.K'yi adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Ele geçirilen sigaralar ve para market sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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