Elazığ'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
03.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:16
Elazığ'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Elazığ'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Avcılı köyünde bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmanın sonucunda hastayla temaslı 10 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları önlem amaçlı kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen