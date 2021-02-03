Elazığ'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Elazığ'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

03.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 03.02.2021 22:16
Elazığ'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Elazığ'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elazığ'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Avcılı köyünde bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmanın sonucunda hastayla temaslı 10 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları önlem amaçlı kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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