Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti
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Şahinkaya, Elazığ

Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti Elazığ'a 8 kilometre uzaklıkta olan bir köy, mahalle olmak için referanduma gitti.

08.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:48
Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

ELAZIĞ - Elazığ'a 8 kilometre uzaklıkta olan bir köy, mahalle olmak için referanduma gitti.

Merkeze bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Şahinkaya köyünde referandum heyecanı yaşandı. Merkeze 8 kilometre uzaklıkta olan köy sakinleri Valilik ve Belediye ekiplerinin verdiği hizmetlerden eksik kalmamak için sandık başında oy kullandı. 948 seçmenin bulunduğu köyde yaklaşık 700 kişi oy kullandı. Oy kullanma işleminin bitmesinin arından sonucun bugün açıklanacağı belirtildi.

Köylerine daha kaliteli hizmet gelmesi için seçime gittiklerini belirten Muhtar İdris Şahin, "Daha öncesinde de köyümüzün köy veya mahalle olup olmadığını bilemiyorduk. Belediyeye gittiğimizde İl Özel İdaresi'ne yolluyordu, onlar da belediyeye yolluyordu. Yani 2014 yılından beri o sorun vardı, inşallah köy halkı olarak bu sorunu kaldırırız. Evet çıkacağına da yüzde 80 eminim ve köy halkı da bunu istiyor. 948 seçmenimiz var ve köyümüz 2 bin ile 3 bin arasında nüfusu var. Seçime katılım sayısı ise 700 rahat vardır" dedi.

Referanduma gitme sürecini de anlatan Şahin, "Halk dedi ki, artık adını koyalım, köy mü mahalle mi biz de köylü olarak ilk başta imza kampanyası düzenledik. Çıkan sonuçlar ile seçime gittik ve bu tür seçimler de pek nadir oluyor. İçişleri Bakanı ve Vali ile görüştük destek oldular. Devamında köylülerden imza alarak ve seçime giderek inşallah burası mahalle olarak çıkacak, temennimiz de bu yöndedir" diye konuştu.

Oy kullanmaya geldiklerini ifade eden köylülerden Şadiye Altın ise köylerinin mahalle olmasını istediklerini dile getirdi

Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Kaynak: İHA

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Elazığ'da bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

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