Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
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Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinin Ulupınar köyünde koronavirüs (Kovid19) salgını tespit edilmesi nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
18.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:02

Elazığ'ın Keban ilçesinin Ulupınar köyünde koronavirüs (Kovid19) salgını tespit edilmesi nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

Keban İlçe Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıha Kurulu, Ulupınar köyünün salgının kontrol altına alınması için 14 gün süreyle karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Kararın ardından köyde jandarma ekipleri giriş ve çıkışlara kontrollü izin veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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