Elazığ'da bir köy karantina altına alındı
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Elazığ'da bir köy karantina altına alındı

04.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:06
Elazığ'da bir köy karantina altına alındı

Elazığ'da, bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elazığ'da, bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, dün merkeze bağlı Avcılı köyünde 11 kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine başlatılan karantina uygulamasının ardından bu köye sınırları bulunan Uzuntarla köyünde de bir kişide Kovid-19 tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışı jandarma ekiplerince kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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