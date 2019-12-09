Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Elazığ'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

09.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:00
Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ö.A'yı saklandığı adreste suç aleti silahla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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