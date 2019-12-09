Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

09.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:00

Elazığ'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki restoranda çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan Ö.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ö.A'yı saklandığı adreste suç aleti silahla yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA