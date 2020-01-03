Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli yakalandı
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Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir iş yerinin sahibini vuran şüpheli Z.T. polis tarafından yakalandı.

03.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:33
Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli yakalandı

'da bir iş yerinin sahibini vuran şüpheli Z.T. tarafından yakalandı.


Olay, dün merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir tütüncü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli Z.T., E.A'nın iş yerine gelerek alacak verecek meselesinden tartışma çıkardığı iddia edildi. Çıkan tartışmada Z.T. yanında bulunan tabanca ile E.A'yı 2 yerinden vurup kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis çevrede yaptığı çalışmada şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüpheliden olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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