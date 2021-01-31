Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
31.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:41
Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sanayi Mahallesi'ndeki bir kaportacı dükkanında, önceki gün çıkan silahlı kavgada yaralanan Hasan Emre K, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan zanlı M.K, polis ekiplerince, saldırıda kullanılan tüfek ile yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen