Elazığ'da bir kişi kent merkezinde kayak takımlarıyla kayıp alışveriş yaptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kayaksever, kent merkezinde kayak takımlarıyla kayarak şehir turu attı.

Kentte etkili kar yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışı fırsat bilen vatandaşlar, yaptıkları etkinliklerle karın keyfini çıkardı.

Kayaksever Burak Tanyıldızı da kayak takımlarıyla kent merkezinde cadde ve sokaklarda kaydı, marketten alışveriş yaptı.

Tanyıldızı, bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Tanyıldızı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.