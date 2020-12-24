Elazığ'da bir kişi bahçesinde ölü bulundu
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Elazığ'da bir kişi bahçesinde ölü bulundu

24.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:17
Elazığ'da bir kişi bahçesinde ölü bulundu

Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaç budamaya giden kişi bahçesinde ölü bulundu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaç budamaya giden kişi bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 66 yaşındaki İbrahim Bıçak, sabah saatlerinde kent merkezinden ilçeye bağlı Taşkesen köyündeki bahçesine ağaç budamaya gitti.

Bıçak'ı yerde hareketsiz yatarken fark eden bir köy sakini durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden ekiplerce yapılan incelemede Bıçak'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Bıçak'ın cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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