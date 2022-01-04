Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde bir inşaat malzemesi satan iş yerinde hırsızlık yapıldığı bilgisini alan ekipler piyasa değeri 80 bin lira olan, 150 adet demir direk ve 300 adet sac pano çalan şüphelilerin V.A., S.T. ve E.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şüphelilerin 16 suç kaydının olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir iş yerinden 80 bin liralık malzeme çalan 3 şüpheli yakalandı

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