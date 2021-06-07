Elazığ'da "Bir Gelecek" projesi kapsamında 2 Montessori sınıfı oluşturuldu
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Elazığ'da "Bir Gelecek" projesi kapsamında 2 Montessori sınıfı oluşturuldu

Elazığ'da 'Bir Gelecek' projesi kapsamında 2 Montessori sınıfı oluşturuldu
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Palu ilçesinde Birevim tarafından "Bir Gelecek" projesi kapsamında oluşturulan 2 Montessori ana sınıfı açıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Birevim tarafından "Bir Gelecek" projesi kapsamında oluşturulan 2 Montessori ana sınıfı açıldı.

Yavuz Selim İlkokulu bünyesinde Fatma Neva ve Zeynep Sera Çiftçi adına oluşturulan sınıflar, alternatif eğitim modeli Montessori uygulamasına yönelik araç, gereç ve materyallerle donatıldı.

Ana sınıflarının açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Vali Erkaya Yırık, Palu Kaymakamı Tayfun Deli, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Birevim Genel Müdürü Mahir Orak, Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı ve Bir Gelecek Genel Koordinatörü Mustafa Alpay da katıldı.

Sınıfları gezerek, yetkililerden bilgi alan Vali Yırık, eğitime katkılarından dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye teşekkür etti, ana sınıflarının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Birevim Genel Müdürü Orak da Birevim olarak gerek memleketleri Elazığ'da gerekse Türkiye genelinde sporu, kültürel faaliyetleri ve eğitimi desteklemek için birçok proje ürettiklerini söyledi.

"Bu projelerimiz ile yüzlerce yavrumuzun ve gencimizin eğitim hayatına katkı sağladık. Bundan ötürü son derece mutluyuz. Montessori sınıflarında yavrularımız, eğlenerek ve oynayarak eğitim görecekler. İki sınıfta toplamda 40 öğrenci aynı anda eğitim görebilecek. Montessori sınıfları, dünya genelinde yaygınlaşan ve çocukların duyusal ve bilişsel gelişimine olumlu yönde katkı sağlayan bir eğitim sistemidir." diyen Orak, sınıfların ilçemize ve çocuklara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bir Gelecek Genel Koordinatörü Alpay ise bu sınıfların çocukların daha hızlı öğrenmelerine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sunacağını dile getirerek, "Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir sistem anlayışıdır. Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü bir eğitimdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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