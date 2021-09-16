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Son Dakika | Bir esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı

AA - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bir esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da bir esnafın elindeki çakmağı doldurmak isterken çakmak gazının elinde parlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'da bir esnafın elindeki çakmağı doldurmak isterken çakmak gazının elinde parlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Hankendi köyünde yaklaşık 30 yıldır market işletmeciliği yapan Bülent Bölükbaşı, çakmak gazı tüpü ile gazı biten manyetolu çakmağı doldurmak istedi.

Çakmağa gazı bastığı anda manyetonun çakması sonucu Bölükbaşı'nın elindeki çakmak gazı tüpü, bir anda parladı.

Parlama anında kolu ve saçları hafif şekilde yanan Bölükbaşı, kazayı ucuz atlattı.

Çakmak gazı tüpünün parlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bölükbaşı, çakmağını doldurmak isterken manyetonun çakması sonucu elindeki tüpün bir anda parladığını, kolunun ve saçının hafif yandığını belirtti.

Son Dakika | Bir esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı

Son Dakika | Bir esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı

Son Dakika | Bir esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı

Son Dakika | Bir esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı

Son Dakika | Bir esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı

Son Dakika | Bir esnafın çakmak gazı tüpünün elinde parlama anı kameraya yansıdı

AA - Son Dakika Haberleri
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