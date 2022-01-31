Elazığ'da bir depodan elektrik malzemesi çalan zanlı tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da bir depodan elektrik malzemesi çalan zanlı tutuklandı

AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da bir depodan elektrik malzemesi çalan zanlı tutuklandı

Elazığ'da bir iş yerinin deposundan elektrik malzemesi çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerinin deposundan elektrik malzemesi çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada kent merkezindeki bir iş yerinin deposundan elektrik malzemesi çalınmasına ilişkin olayın şüphelisinin O.D. (31) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler O.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Haber

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