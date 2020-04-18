Elazığ'da bir apartman karantinaya alındı Elazığ'da bir apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Elazığ'da bir apartman yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Mahallesi Salim Hazardağlı Caddesi'ndeki 12 katlı apartmanda yaşayan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığı, bunun üzerine kamu sağlığının korunması amacıyla apartmanda karantina uygulanması kararı alındığı bildirildi.

Kaynak: AA