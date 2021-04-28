Elazığ'da bin çocuğa bayramlık hediye edildi
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Elazığ'da bin çocuğa bayramlık hediye edildi

Elazığ'da bin çocuğa bayramlık hediye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da çoğunluğu yetim bin çocuğa bayramlık alınarak, hediye edildi.

Elazığ'da çoğunluğu yetim bin çocuğa bayramlık alınarak, hediye edildi.

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi Ramazan ayı nedeniyle çalışma yaptı. Yapılan çalışmada belirlenen 700 aileye hayırseverlerin desteğiyle gıda kolisi ulaştırıldı. Ayrıca, çoğunluğu yetim bin çocuk tespit edilerek "Mutlu Olmak İçin Mutlu Et" sloganıyla bayramlık kıyafetler alınarak hediye edildi. Hayır severlerin desteğiyle yapılan uygulamayla çocukların yüzleri güldü.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Yetim Komisyonu Başkanı Nevruz Demir Bayer, hayırseverlerin destekleri ile temin edilen 700 adet gıda kolisi ile bin kişilik bayramlık kıyafet desteğini Ramazan ayı içerisinde belirlenen adreslere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. - ELAZIĞ

Elazığ'da bin çocuğa bayramlık hediye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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