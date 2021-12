Elazığ'da bin aileye kışlık kıyafet ve gıda yardımı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İlim Yayma Cemiyeti tarafından ihtiyaç sahibi bin aileye kışlık kıyafet ve gıda yardımı yapıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu her kış olduğu gibi bu kış da yetim aileler unutulmadı. Kışa girerken 700 yetime mont ve bot hediye eden komisyon, şimdi de 300 gıda kolisiyle yetim ailelerine bir nebze de olsa destekte bulundu. Yapılan yardımlar hakkında bir açıklamada bulunan İlim Yayma Cemiyeti Yetim Komisyonu Başkanı Abdultalip Demirtaş, "Sloganı 'Mutlu Olmak İstiyorsan Mutlu Et' olan yetim komisyonumuz maddi ve manevi her zaman bu güzel ailelerimizin yanında yer almış, ricalarını emir telaki etmiştir. Peygamberimizin (sav) 'Yetim ağlarsa arş titrer titrer' sözünden yola çıkan yetim komisyonumuz daima yetimin yüzünü güldürmeye çalışmaktadır. Yaklaşık 10 yıldır çalışmasına devam eden yetim komisyonumuz bayramlık hediyeleri, gıda kolileri ve üniversitede okuyan yetim öğrencilere verilen burs gibi etkinliklerle daima bu müstesna ailelerin yanında yer almıştır. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan daima maddi ve manevi yanımızda olan iş adamlarına teşekkürü bir borç biliriz, Allah hepsinden razı olsun" dedi. - ELAZIĞ

