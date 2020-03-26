Elazığ'da bin 818 araç sürücüsü mesajla uyarıldı
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İçişleri Bakanlığı, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Elazığ'da bin 818 araç sürücüsü mesajla uyarıldı

Elazığ'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında taşıma hizmetlerinde kullanılan bin 818 araç sahibi polis tarafından mesaj yoluyla uyarıldı.

26.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:48
Elazığ'da bin 818 araç sürücüsü mesajla uyarıldı

Elazığ'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında taşıma hizmetlerinde kullanılan bin 818 araç sahibi polis tarafından mesaj yoluyla uyarıldı.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de de alınan tedbirler arttırılarak devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da İçişleri Bakanlığı'nın il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının yüzde 50 oranında yolcu kabul edilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından kent genelinde toplu taşıma hizmeti veren bin 818 araç sürücüsüne SMS yoluyla genelge hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin artından kentte ekiplerin denetim yapacağı aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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