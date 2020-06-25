Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
25.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:29

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İddiaya göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada B.E. ve N.E. yaralanırken kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı.Kavgayı gören mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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