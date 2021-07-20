Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

İddiaya göre, Bukardi beldesinde yaşayan İsa Y, yakınları ile gezi amaçlı gittiği Üçocak beldesinde aralarında daha önceden husumet bulunan Vedat A'nın da olduğu grupla karşılaştı.

Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Vedat A, bıçakla İsa Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İsa Y, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Zanlı Vedat A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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