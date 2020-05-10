Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi

Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi
10.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:43

- Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi Bir şahsı önce bindirdikleri minibüste, sonra boş arazi ve bir evde beyzbol sopaları, silah kabzeleriyle döverek işkence ettikten sonra çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi Elazığ'da bir şahsı...

- Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi

Bir şahsı önce bindirdikleri minibüste, sonra boş arazi ve bir evde beyzbol sopaları, silah kabzeleriyle döverek işkence ettikten sonra çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir şahsı önce bindirdikleri minibüste, sonra boş arazi ve bir evde beyzbol sopaları, silah kabzeleriyle döverek işkence ettikten sonra çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 30 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan bir kişi, daha önce aralarında husumet olan şahıslar tarafından zorla bindirdikleri minibüsle kaçırıldı. Önce minibüs içerisinde sonra sırası ile bir ev ve iki farklı kırsal alanda silah kabzaları ve beyzbol sopalarıyla darp edilen şahsın, kıyafetlerini çıkaran şüpheliler çıplak görüntülerini çekti. Şahsı, çıplak görüntülerini sosyal medyada yayınlamakla tehdit edip 570 TL'sini de gasp edip bıraktı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında olaya karışan 8 şüpheli tespit edilip adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 11 adet fişek, 1 adet muşta ile 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından adliyeye sevk edildi.

Öteyandan şüphelilerin benzer olaylardan birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını 'Karantina çılgınlığı' notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Haber
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Haber
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı Haber
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Akşener'den Erdoğan'a tarihi çağrı: Tüm liderler bir masa etrafında toplanmamız lazım
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde yaşanan olaylar kamerada
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Harun Tan Nur Yerlitaş Türkan Şoray
Spor Falcao Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mhp İsyan Mayıs Aydın
Şu an buradasınız: Elazığ'da beyzbol sopalı, şantajcı ve işkenceci çete çökertildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 13:09:11. #1.15#
title