Elazığ'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Elazığ'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sinan Demirbağ yönetimindeki 23 TD 115 plakalı otomobil, Kovancılar-Tunceli kara yolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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