Elazığ'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sinan Demirbağ yönetimindeki 23 TD 115 plakalı otomobil, Kovancılar-Tunceli kara yolunun 10. kilometresinde karşı yönden gelen beton mikseriyle çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen