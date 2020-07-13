Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı Elazığ'da beton mikseri devrildi sürücü hafif yaralandı.

Elazığ'da beton mikseri devrildi sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Ağın ilçesi Şenpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 44 AAE 344 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü kendi çabaları ile mikserden çıkarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA