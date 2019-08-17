Elazığ'da, belediye şoförlerine AB standartlarında eğitim

17.08.2019 16:49

Elazığ Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Hayrettin Can, kaliteli hizmet noktasında belediye şoförlerine yönelik Avrupa Birliği (AB) standartlarında eğitim verdiklerini bildirdi.

Can, yaptığı açıklamada, 120 belediye şoförüne düzenlenen eğitim programı kapsamında 6'şar saatlik iletişim, beceri ve öfke kontrolü ile toplum memnuniyeti konularında ders verildiğini belirtti.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitim programının sonunda yapılan ödüllü yarışmalarda başarılı olan şoförlere kitap ve çeşitli hediyeler verildiğini ifade eden Can, şunları söyledi:

"Şoförlere vatandaşın mutluluğu, empati, iletişim becerileri ve öfke kontrolü alanlarında yeni teknikler ve uygulamalar anlatıldı. Özellikle engelli bireylerin empatisi, çocuklu anneler ve turistler konusundaki uygulamalar şoförler tarafından ilgiyle takip edildi. Tüm personellerin yaşam kalitesi ve Elazığ halkının mutluluğu için eğitim programlarımız yıl boyu devam edecek."

Kaynak: AA