Elazığ'da belediye işçilerine zam müjdesi

16.09.2019 18:13

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın talimatıyla belediye deki bin 845 işçinin maaşında iyileştirme yapılarak brüt 280 TL zam yapıldığı bildirildi.



Yaptıkları zam ile ilgili bilgi veren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları," Alın teriyle çalışan işçi kardeşlerimize katkıda bulunmak amacıyla zam kararı aldık. Bel-Per şirketimiz bünyesinde çalışan 1845 işçimizin maaşında iyileştirmeye giderek, işçilerimizin maaşlarına brüt 280 lira zam yaptık. Seçim vaatlerimizde de açıkladığımız üzere personelimizin ekonomilerine katkıda bulunmak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Yapılan zammın personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA