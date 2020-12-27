Elazığ'da bazı evler hasar gördü, sokağa çıkma kısıtlamasına esneklik sağlandı

Elazığ'da sabah meydana gelen depremde bazı evler hasar görürken, depremin ardından sokağa çıkma kısıtlamasına esneklik sağlandı.

Elazığ merkezde bugün sabah saatlerinde 15.94 kilometre derinlikte 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken, bazı evlerde ise hasar meydana geldi. Yaşanan depremin ardından ekipler il genelinde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu,

Elazığ Valisi Erkaya Yırık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle vatandaşlarımıza maske ve mesafe hususunda tedbirlere uymak suretiyle sokağa çıkma kısıtlamasında esneklik sağlanmaktadır" dedi.

Öte yandan, Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde park halindeki bir pikapın deprem anında sallanması güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı