Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi

Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi

Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi.

Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi

Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Elazığ'ın Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar riskli ilan edilirken söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesi gereğince verildi.

Kaynak: AA
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