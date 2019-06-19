Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi
Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi.
Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Elazığ'ın Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar riskli ilan edilirken söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesi gereğince verildi.
Kaynak: AA
Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Demirtaş'ın mesajıyla ilgili açıklama yaptı: Ülkücü kardeşlerimizin takdirine bırakıyorum
Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Haberleri