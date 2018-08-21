Elazığ'da Bayram Namazında Camiler Doldu Taştı

Elazığ'da kurban bayramı namazı coşkusu yaşandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da vatandaşlar Kurban Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Hep birlikte saf tutan vatandaşlar bayram namazını kıldı. Namazın ardından tekbirlerle minbere çıkan imamlar bayramın anlam ve önemini anlatan hutbeler verdi. Hutbenin ardından İzzetpaşa Camiinde Vali Çetin Oktay Kaldırım ve İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, vatandaşlarla bayramlaştı. - ELAZIĞ