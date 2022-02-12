Elazığ'da başkasının yerine SRC sınavına giren 3 joker yakalandı - Haberler
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Elazığ'da başkasının yerine SRC sınavına giren 3 joker yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da başkasının yerine SRC sınavına giren 3 joker yakalandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde SRC sınavına başkalarının yerine giren 3 joker, polis ekiplerince yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde SRC sınavına başkalarının yerine giren 3 joker, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, bugün Asım Sürücü Ortaokulunda başkalarının yerine SRC sınavına giren S.Y., A.Y., ve S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maden İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin devam ettiği öğrenildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Elazığ, Polis, Maden, 3. Sayfa, Haberler

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