Elazığ'da başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı
AA, Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'ın Maden ilçesinde, başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına girdikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde, başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına girdikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asım Sürücü Ortaokulundaki SRC sınavına başkasının yerine S.Y. (34), A.Y. (41) ve S.T'nin (28) girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Suat Öztürk - Güncel