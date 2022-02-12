Elazığ'da başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler
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Elazığ'da başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA, Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da başkasının yerine sınava girdikleri iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde, başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına girdikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde, başkasının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına girdikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asım Sürücü Ortaokulundaki SRC sınavına başkasının yerine S.Y. (34), A.Y. (41) ve S.T'nin (28) girdiği belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Elazığ, Maden, Güncel, Haberler

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