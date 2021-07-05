Elazığ'da Başbağlar katliamı unutulmadı
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Elazığ'da Başbağlar katliamı unutulmadı

Elazığ'da Başbağlar katliamı unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için Elazığ'da sabah namazında dua edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için Elazığ'da sabah namazında dua edildi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te akşam ezanından hemen sonra PKK'lı teröristler, 33 masum insanı kurşuna dizip katletmişti. Terör örgütü PKK'nın katliamı unutulmazken, saldırıda hayatını kaybedenler, Memur-Sen Elazığ il temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Sait Koç Cami'sinde düzenlenen etkinlikte konuşan Memur-Sen Elazığ temsilcisi İbrahim Bahşi, Başbağlar'da insanlığın, vicdan ve masumiyetin katledildiğini söyledi. Bahşi, "Allah'a inancı, insana ve hayata saygısı, kendisinde anlamı olmayan zihniyetin, kendi iğrenç varlığı üzerinden insanlığı ne ölçüde aşağılık ve zelil duruma düşürdüğü bir kez daha görülmüştür. Türkiye'nin kitlesel provokasyon ve siyasi suikastlarla kaosa itildiği o yıllarda, asırlardır ruhumuza kök salan birlikte yaşama irademiz, düşmanlık ve nefret duygularıyla yok edilerek, milletin evlatları birbirine düşürülmek istenmiştir. Madımak oteli provokasyonunun hemen ardından intikam görüntüsü verilerek Başbağlar'da yapılan katliam, esasen milletimiz ve ülkemiz üzerinde asırlardır, yıkıcı, kıyıcı oyunlar sahneleyen emperyalist tezgahın deşifre olmuş özetidir. O karanlık mihrak ve silahların tek hedefi, kardeşlik esasına dayalı millet varlığımız, birliğimiz, beraberliğimiz, huzurumuzdur. Memur-Sen olarak, kardeşliği hedef alan zihniyetin karanlık, kirli, kanlı yüzünü ve niyetini en zalim, en aşağılık yüzüyle ortaya koyan terörü unutmadık, asla unutmayacağız. Bu vesileyle teröre kurban verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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