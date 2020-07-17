Elazığ'da balkon çöktü, evde mahsur kalan 6 kişi pencereden kurtarıldı
Elazığ'da bir köyde kerpiç evin giriş kısmında yer alan balkonun çökmesi sonucu içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekibi tarafından pencereden kurtarıldı.
17.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:10
Elazığ'da bir köyde kerpiç evin giriş kısmında yer alan balkonun çökmesi sonucu içeride mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekibi tarafından pencereden kurtarıldı.
Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Köprüdere Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Topuz'a ait 2 katlı kerpiç evin girişinde yer alan balkon kısmı çöktü. Bu sırada evde bulunan 6 kişilik Topuz ailesi içeride mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi içeride mahsur kalan 3'ü çocuk 6 kişiyi aracın merdiveniyle pencereden kurtardı.
Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan göçükle ilgili bölgede inceleme yapılacağı öğrenildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA