Elazığ'da balıkçılar ağa takılan dev turnalar karşısında şaşkına döndü

BASKİL, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da balıkçıların ağına 150 ve 130 santim boyunda dev turna balıkları takıldı. 50 ve 30 kilogram ağırlığında olan balıklar satışa çıkarıldı.

Baskil ilçesinde Karakaya Barajında balıkçıların oltasına 150 ve 130 santim boyunda 2 turna balığı takıldı. 50 ve 30 kilo ağırlığındaki balıkları tekne ile kıyıya çeken balıkçılar büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların turnaları kilosu 35 liradan satışa çıkardığı öğrenildi.

Arkadaşlarıyla balığa çıktılarını dile getiren Nusret Abiç, "2 tane dev turna balığı yakaladık. İkisi de bizim boyumuzda. Balıkları tekneye çekmek çok zordu. Çünkü ikisi de çok ağırdı" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa