Elazığ'da Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası Projesinde sona doğru
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Elazığ'da Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası Projesinde sona doğru

30.09.2020 17:55 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:58
Elazığ'da Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası Projesinde sona doğru

Elazığ'ın tarihi Haput Mahallesin'de inşa edilen Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Elazığ'ın tarihi Haput Mahallesin'de inşa edilen Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Kentin tarihi kimliğiyle önemli turizm potansiyeline sahip tarihi Harput Mahallesi'nde şehre hakim bir noktada kayalıklar üzerine inşa edilen cam seyir terasının tamamlanması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık 1 yıldır devam eden inşaat çalışmaları neticesinde park ve seyir terasının beton zemin çalışmaları, çelik konstrüksiyon işlemleri, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Projede yer alan havuzların etrafı ve cam seyir terasının içerisi gece aydınlatması ile donatılırken, bu yönüyle cam seyir terası gündüz ayrı gece ise apayrı bir görünümle ziyaretçileri ağırlayacak.

Hizmete açıldığında sahip olduğu eşsiz manzarası ve gece aydınlatması ile muhteşem bir görünüme sahip olacak olan seyir terası, kentin turizmine de değer katacak.

Alanı ziyaret eden ve yapılan çalışmaları değerlendiren vatandaşlar, bu önemli projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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