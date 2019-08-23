Elazığ'da bal rekoltesinde yüzde 150 artış beklentisi

23.08.2019 13:59

Elazığ'da bal rekoltesinde yüzde 150 artış bekleniyor.

Baharda düşen bol yağışın ardından oluşan zengin bitki örtüsü sayesinde kovanların bal ile dolduğu Elazığ'da üreticinin yüzü gülüyor. Kaliteli bal üretiminin yapıldığı şehirde arıcılar, kentin yüksek kesimlerine bıraktıkları kovanlardan bal sağım işlemini sürdürüyor. Hasat sonrasında aromasıyla bilinen ballar, paketlenerek sofralara sunulmak üzere hazır hale getirilecek.

İl Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Fırat Canbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene bal üretiminin 300 ton olarak gerçekleştiği Elazığ'da bu yılki rekoltede yüzde 150 artış beklediklerini söyledi.

Bin 100 üreticinin 120 bin kovanda bu yıl 750 ton bal üretimi yapacağını tahmin ettiklerini aktaran Canbay, artan yağışlarla beraber bu sene üyelerinin bal rekoltesinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Rekoltede yüzde 150 artış"

Geçen yıl kuraklık ve arı ölümleri dolayısıyla bal üretiminin beklentinin altında gerçekleştiğini dile getiren Canbay, şöyle konuştu:

"Geçen yıl kovan başına 3-4 kilogram bal alabildik. Bahar ayındaki bol yağışın ardından oluşan zengin bitki örtüsü sayesinde bal üretiminde artış var. Görüştüğümüz arıcılarımızın yüzü gülüyor, yükselen üretim dolayısıyla memnuniyetini dile getiriyorlar. Geçen sene bal üretiminin 300 ton olarak gerçekleştiği Elazığ'da bu yılki rekoltenin yüzde 150 artışla 750 ton olması bekleniyor."

"200 kovandan 4 ton bal elde ediyor"

Karakoçan ilçesinde eşi Kutsiye'nin desteğiyle arıcılık yapan Alattin Aytekin ise 2 kovan ile başladığı arıcılıkta bugün 200 kovana sahip olduğunu söyledi.

Yağıştan dolayı üretimlerinin yükseldiğini belirten Aytekin, "Geçen sene kovan başına 4 kilogram bal elde ettik. Bu sene istediğimiz balı elde ettik. Çok şükür memnunuz. Ortalama olarak 200 kovandan 4 ton bal elde edeceğim." dedi.

Aytekin, 35 yıl önce başladığı arıcılığı ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü aktararak herkese bu mesleği tavsiye etti.

Kutsiye Aytekin de eşiyle evlendikten sonra arıcılığa başladığını ifade ederek, "Başkasının yanında çalışmaktan iyi. Şehirden uzak dağlarda, ovalarda eşimle arıcılık yapıyorum. Arılar bizi besliyor, biz de onlara bakım yapıyoruz. Onların sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz. Arıcılığı zevkle yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA