Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
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Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da çıkan bahçe yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 20 dönümlük alan ve içerisinde bulunan ağaçlar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Gülmez mevkiinde bulunan bahçelerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ve vatandaşlarda çalışmalara yardım etti. Bir saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol atlına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan ve ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü
Elazığ'da bahçe yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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