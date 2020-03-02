Elazığ'da 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Fetih Suresi okundu
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Elazığ'da 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Elazığ'da camilerde Fetih Suresi okundu.

02.03.2020 07:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:36
Elazığ'da 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () 'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 'da camilerde okundu.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Fetih Suresi okunup dualar edildi.Kent merkezindeki İzzetpaşa Camii'ne de gelen vatandaşlar, sabah namazı öncesi, harekata katılan Mehmetçikler için Fetih Suresi okudu, dua edi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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