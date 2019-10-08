08.10.2019 02:18

Elazığ'da bağ bozumu turizmi

ELAZIĞ - Coğrafi İşaret Tescilli Öküzgözü ve Boğazkere üzümlerinin yetiştiği Elazığ'da, son yıllarda ilgi çeken bağ bozumu turizmi de hasatla birlikte başladı.

Türkiye'de üzüm konusunda sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 110 bin dekar arazide yıllık 85 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken Coğrafi İşaret Tescilli Öküzgözü ve Boğazkere ile birlikte yaklaşık 60 çeşit üzümün yetiştirildiği Elazığ'ın Hoşköy köyünde de Eylül ayı itibariyle hasat başladı. Üreticiler hem ürettikleri üzümlerinin hasadını yaparken, hemde son yıllarda ilgilinin arttığı Bağ Bozumu turizmi ile bölgenin adını duyurmaya çalışıyor. Bu kapsamda Adana'dan Hoşköye gelen yaklaşık 50 turist, bağ bozumuna katılarak, üzüm topladı. Kendi topladıkları üzümleri kasalara özenle yerleştiren yerli turistler bunları da satın alarak katkı sağladı. Hem bağ bozumuna katılan hem de diğer yerli ürünleri yerinde gören misafirler, daha sonra orcik, pestil ve kuru dut gibi kente ait ürünleri yerinden alarak evlerine götürdü.

Adana'dan 4 yıldır hoş köyüne bağ bozumu için turist getirdiğini belirten rehber Mehmet Yakut, "Bu turistleri getirirken hem Malatya'da hem de Elazığ'da geziler yaparak bölgenin tanıtımına katkıda bulunuyoruz. Ana hedefimiz üzüm bağlarında bağ bozumu şenliklerini yapmaktır. Gelen tüm arkadaşlarımız yöresel ve otantik bir mekan olduğu için çok merak ediyorlar. Hayatında ilk defa üzüm kesenler, bahçelerde farklı meyveler koparanlar oluyor. Kırsal kalkınmaya desteğe yönelik etkinliklerin artması lazım. Klasik etkinlikler artık insanları cezbetmiyor. Kırsal mekanlardaki etkinlikler daha çok cezbetmektedir" dedi.

"Çok güzel bir deneyim"

Hayatında ilk kez bağ gördüğünü ifade eden Nurhayat Kucak ise "Üzümleri toplama fırsatı bulduk. Buda bizim için çok güzel bir deneyim. Bizim için çok güzel bir andı. İlk geldiğimizde burada farklı ikramlar tatma imkanı bulduk. Pestil, badem, gibi yiyecekler tattık. Bağa gelip üzümleri kestik ve kasalara doldurduk. Bu şekilde satın alma imkanımız oldu. Ülkemizde böyle şeylerin olması gerektiğine inanıyorum. Daha çok köy kadınlarına destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Bol bol fotoğraf çektik. Arkadaşlarıma ve etrafımızdaki insanlara göstermek adına. Gittiğimiz zaman buranın ayrıcalıklarından bahsedeceğiz" diye konuştu.

"Amacımız Elazığ üzümünün değerini göstermek"

2014 yılından beri turizm çalışmalarının olduğunun altını çizen köydeki bağ sahiplerinden Aytaç Göktan, "Turist şirketleri ile iletişime geçerek hem Elazığ'ı, üzüm ve yöresel ürünleri tanıtmak için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Başarılı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe bir şeyler yapıyoruz. Bizim buradaki amacımız Elazığ'ın üzümün ne kadar değerli olduğunu belirtmek. Piyasada tanındığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikte yine yöresel ürünlerimizi de ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Pestil, orcik, gibi ürünleri tanıtıyoruz. Gelip istedikleri gibi üzümlerini kesiyorlar. Bir kısmını ikram ediyoruz diğer kısmını ise ufak bir ücret karşılığında veriyoruz" sözlerini kayıt etti.

Kaynak: İHA