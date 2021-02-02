Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu

ELAZIĞ'da trafik kazasında ayağındaki iki kemiği kırılan köpek, hayvan hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

ELAZIĞ'da trafik kazasında ayağındaki iki kemiği kırılan köpek, hayvan hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. 20 gün gözetim altında tutulacak köpek, sağlığındaki duruma göre, doğal ortamına bırakılacak.

Elazığ'da bir aracın çarptığı köpeğin sol arka ayağındaki femur ve tibia kemikleri kırıldı. Olayı gören vatandaşlar tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen köpek için ameliyat kararı verildi. Belediye ile Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi arasında ameliyat için imzalanan protokol doğrultusunda iki hastanenin ekipleri bir araya gelerek ameliyat için hazırlık yapıldı. Ameliyatta, kemiklere yapılan pin uygulaması sayesinde köpek sağlığına kavuşurken tam olarak iyileşmesi için 20 gün gözetim altında tutulacak. Köpek, iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

3 SAAT SÜREN AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTUAmeliyat öncesi konuşan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil, geçici bakımevinde hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve tüm tedavi işlemlerini karşıladıklarını belirterek, "Trafik kazası nedeniyle bir hayvan geldi. Arka ayak femur ve tibia kırığı var. Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon. Operasyon sonucunda ayağı sağlam basabilecek ama kemik kaynaması için 20 gün müşahede de tutacağız. Sonrasında doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han da, belediye ile yaptıkları protokol doğrultusunda sokak hayvanlarındaki kırık vakalarını tedavi ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ