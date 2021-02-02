Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu

02.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:18
Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu

ELAZIĞ'da trafik kazasında ayağındaki iki kemiği kırılan köpek, hayvan hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

ELAZIĞ'da trafik kazasında ayağındaki iki kemiği kırılan köpek, hayvan hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. 20 gün gözetim altında tutulacak köpek, sağlığındaki duruma göre, doğal ortamına bırakılacak.

Elazığ'da bir aracın çarptığı köpeğin sol arka ayağındaki femur ve tibia kemikleri kırıldı. Olayı gören vatandaşlar tarafından Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen köpek için ameliyat kararı verildi. Belediye ile Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi arasında ameliyat için imzalanan protokol doğrultusunda iki hastanenin ekipleri bir araya gelerek ameliyat için hazırlık yapıldı. Ameliyatta, kemiklere yapılan pin uygulaması sayesinde köpek sağlığına kavuşurken tam olarak iyileşmesi için 20 gün gözetim altında tutulacak. Köpek, iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

3 SAAT SÜREN AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTUAmeliyat öncesi konuşan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil, geçici bakımevinde hayvanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve tüm tedavi işlemlerini karşıladıklarını belirterek, "Trafik kazası nedeniyle bir hayvan geldi. Arka ayak femur ve tibia kırığı var. Yaklaşık 3 saat süren bir operasyon. Operasyon sonucunda ayağı sağlam basabilecek ama kemik kaynaması için 20 gün müşahede de tutacağız. Sonrasında doğal ortamına bırakacağız" dedi. 

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han da, belediye ile yaptıkları protokol doğrultusunda sokak hayvanlarındaki kırık vakalarını tedavi ettiklerini dile getirdi.


Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu
Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu
Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu
Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu
Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Didem Kınalı Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da ayağı kırık köpek, ameliyatla sağlığına kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 08:22:43. #1.14#
title