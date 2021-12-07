Elazığ'da avlanmada kullanılması yasak gümeler imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da avlanmada kullanılması yasak gümeler imha edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da avlanmada kullanılması yasak gümeler imha edildi

Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler, kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da av koruma ve kontrol çalışması yapan ekipler, kaçak olarak yapılan gümeleri belirleyip imha etti.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, sulak alanlarda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kaçak ve izin almadan yapılan 2 farklı noktadaki gümeler tespit edilip, imha edildi.

Öte yandan Palu ilçesinde aykırı olarak avlanan 2 şahıs yakalanarak haklarında idari işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da avlanmada kullanılması yasak gümeler imha edildi

Elazığ'da avlanmada kullanılması yasak gümeler imha edildi

Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu

Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title