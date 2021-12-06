Elazığ'da av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor

ELAZIĞ (İHA) - Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ şubesi görevlilerince, bölgede av koruma ve kontrol faaliyetleri sürdürülüyor.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda avlaklarda denetimler yapılırken, yaban hayatının doğal yaşamı ve popülasyonunun takibinin korunması amacıyla farklı yerlere, değişik ebat ve özelliklere sahip fotokapanlar ile de kontrol ediliyor.

Isıya ve harekete duyarlı olan ve video ile fotoğraf çekme özelliği bulunan fotokapanlar sayesinde, hayvanların doğal yaşamına ilişkin bilgiler elde edilirken, kaçak avcıların da tespiti yapılıyor. - ELAZIĞ