Elazığ'da atlı jandarma timi denetimlerini sürdürüyor Elazığ'da, atlı jandarma timi vatandaşın emniyet, asayiş ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerine devam ediyor.

Elazığ'da, atlı jandarma timi vatandaşın emniyet, asayiş ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerine devam ediyor.

Elazığ Valiliği koordinasyonunda Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'nca gönderilen atlı jandarma ekipleri kentin tarihi ve turistik mekanlarında asayiş ve güvenliği sağlamak için çalışıyor.

Tarihi Harput Mahallesinde denetimlerini sürdüren atlı ekipler, halkın yoğunluk gösterdiği Hazar Gölü ve Cip mesire alanlarında da devriye yapıyor.

Atlı jandarma timlerine yakın ilgi gösteren vatandaşlar, onlarla selfi çektiriyor.

Kaynak: AA