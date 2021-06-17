Elazığ'da aşıma yoğunluğu, bugüne kadar 247 bin 290 kişi aşılandı
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Elazığ'da aşıma yoğunluğu, bugüne kadar 247 bin 290 kişi aşılandı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Sağlık

Elazığ'da aşıma yoğunluğu, bugüne kadar 247 bin 290 kişi aşılandı Elazığ'da vatandaşlar Korana virüs (Covid-19) aşısı olmak için hastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Elazığ'da aşıma yoğunluğu, bugüne kadar 247 bin 290 kişi aşılandı

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar Korana virüs (Covid-19) aşısı olmak için hastanelerde yoğunluk oluşturdu.Aşı birimi önlerinde kuyruklar oluşurken kent genelinde toplam bugüne 247 bin 290 kişi aşılandığı bildirildi.

Türkiye koronavirüsle mücadelede kritik bir aşamaya geçiyor. 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme süreci devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 17 Haziran itibarıyla 35 yaş üstünün aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Bununla birlikte 256 adet aşı odasının kurulduğu Elazığ'daki hastanelerde yoğunluk oluştu. Fırat Üniversitesi Hastanesi içerisinde oluşturulan aşı biriminde de vatandalar aşı olmak için aşı odaların önünde sıra bekledi. Bu güne kadar kent genelinde 1. Doz uygulanan kişi sayısı 150 bin 729 olurken 2. Doz uygulanan kişi sayısı ise 96 bin 561 olduğu bildirildi.

Dün bin 700 aşı yaptıklarını belirten Aşılama sorumlu hemşiresi Mehtap Albyarak, " Bugün için daha fazlasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah iyi günlere kavuşuruz. Çok yoğun bir şekilde talep var. 30 yaş gurubu da gelmeye başladı. O yüzden bizde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Aşıda hiçbir sıkıntımız yok. Müdürlük aşıları istediğimiz zaman getiriyor ve her türlü desteği sağlıyor. Bu yüzden onlara teşekkür ediyoruz. Gerekenler yapılıyor. Biz güzel bir şekilde çalışıyoruz. Ben sabah 8'de başlıyorum. Gece 18.00'a kadar buradayım. Organizasyonu yapıyorum. Yoruluyoruz ama umarım emeklerimize değer" dedi.

Birinci doz aşısını olan Serkan Kaya, "Elazığ Belediyesinde şoförüm. Toplu taşıma aracı kullanıyorum. Önceliğimiz vardı ve geldik aşımızı olduk. İnşallah faydasını görürüz. Herkesin aşısınız olması lazım. Bir buçuk senedir ortamı görüyoruz. Onun için önlemimizi almamız lazım" diye konuştu.

İkinci aşısını olduğunu aktaran Sezai Özdemir ise"Sınovac olduk. Çünkü birinci aşımız Çin aşısıydı. Devletimiz sağ olsun. Çok ilgileniyor ve hassas davranıyorlar. Fakat millet olarak çok çekimseriz. Duruyor duruyor son zamanda aşımızı yaptırıyoruz. Birinci aşımızda yan etki görmedik. Çok rahattı" şeklinde konuştu.

Elazığ'da aşıma yoğunluğu, bugüne kadar 247 bin 290 kişi aşılandı
Elazığ'da aşıma yoğunluğu, bugüne kadar 247 bin 290 kişi aşılandı
Elazığ'da aşıma yoğunluğu, bugüne kadar 247 bin 290 kişi aşılandı
Elazığ'da aşıma yoğunluğu, bugüne kadar 247 bin 290 kişi aşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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