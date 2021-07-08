Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
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Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti

Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da koronavirüsle mücadele kapsamında, aşılama oranı yüzde 50'yi geçti.

ELAZIĞ'da koronavirüsle mücadele kapsamında, aşılama oranı yüzde 50'yi geçti. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin ve şu anda geldiğimiz nokta 224 bin. Dolayısıyla yüzde 51'lik kısmı aşılamış durumdayız" dedi.

Koronavirüsle mücadele, tüm Türkiye'de olduğu gibi, Elazığ'da da tüm hızıyla devam ediyor. Aşılanma sürecinin devam etmesiyle, normalleşmeye rağmen vaka sayılarında düşüş yaşandı. Vatandaşların aşıya daha rahat ulaşabilmesi için, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kentin işlek noktalarında aşı farkındalık çadırları kurularak, ikna edilen vatandaşlara randevusuz aşı yapılıyor. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, aşı uygulama alanlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.Vali Erkaya Yırık, 441 bin kişiden, 224 bininin aşılandığını açıkladı. Vali Yırık, "Normalleşme tedbirleri sonrasında, pandemi ile mücadelede, özellikle son bir ayda aşılama sayısının fazlalaşması neticesinde, normalleşme olmasına rağmen vaka sayıları hiç yükselmedi, azalma söz konusu oldu. Elazığ'da aşılanma noktasındaki hedefimiz 441 bin. Şu anda geldiğimiz nokta ise 224 bin. Dolayısıyla yüzde 51'lik bir kısmı aşılamış durumdayız. Elazığ'ımızda bu sayıyı artırabilmek için, İl Sağlık Müdürlüğümüz, kentin en işlek caddesi İzzetpaşa'da eski valiliğimizin önünde bir farkındalık çadırı kurdu. Burada vatandaşlarımız serinlik içerisinde, hijyenik bir ortamda aşılarını gerçekleştirmektedir" dedi.


Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti
Elazığ'da aşılanma oranı yüzde 50'yi geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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