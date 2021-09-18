'Elazığ'da aşılama oranı yüzde 73,5' - Haberler
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'Elazığ'da aşılama oranı yüzde 73,5'

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
'Elazığ'da aşılama oranı yüzde 73,5'

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hızla devam edilirken, cemevinde aşı standı kuruldu.

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hızla devam edilirken, cemevinde aşı standı kuruldu. Uzman doktor Ali Atar, "Yüzde 73,5 aşılama oranımızın birkaç gün içinde yüzde 75 olmasını bekliyoruz" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da aşılama çalışmaları sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 200 noktada kurulan aşı uygulama alanlarında Elazığlılar, istedikleri aşıyı yaptırabiliyor. Bu kapsamda Elazığ Cemevi'nde de aşı standı kuruldu. Uzman doktor Ali Atar, "Sağ olsunlar, vatandaşlarımız da teveccüh gösterdiler, aşılarımızı yaptık. Aşılarımız pandemi ile mücadelede elimizdeki en önemli gücümüz. Yüzde 73,5 oranımızın birkaç gün içinde inşallah yüzde 75 olup, mavi tabloda olmayı bekliyoruz" dedi.AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık da "Yaklaşık 2 yıldan beri pandeminin getirdiği bütün zorlukları, bütün yükü sağlık camiamız sırtladı ve olağanüstü bir halde, olağanüstü bir gayretle de görevlerini yerine getiriyorlar. Bugün 644 bin 800 aşı yapılmış. İnşallah bu sayıyı daha çok artırmak niyetindeyiz" diye konuştu.


'Elazığ'da aşılama oranı yüzde 73,5'

'Elazığ'da aşılama oranı yüzde 73,5'

'Elazığ'da aşılama oranı yüzde 73,5'

'Elazığ'da aşılama oranı yüzde 73,5'

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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