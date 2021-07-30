ELAZIĞ'DA AŞILAMA ORANI YÜZDE 54'Ü AŞTI
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ELAZIĞ'DA AŞILAMA ORANI YÜZDE 54'Ü AŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, birinci doz aşılama oranının yüzde 54'ü aştığını belirterek, "Şu anda birinci doz aşısı tamamlanma oranında yüzde 54,82. Ama bizim amacımız maviye kadar çıkmak. Yani yüzde 75'in üstüne çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sağlık İl Müdürlüğü tarafından 200 noktada kurulan aşı uygulama alanlarında Elazığlı vatandaşlar, istedikleri aşıyı yaptırabiliyor. Pandemi yatak doluluk oranı yüzde 40, pandemi yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 54 olan Elazığ'da, il genelinde yüzde 54,82 oranında birinci doz aşısı uygulanırken ilçelerde en yüksek aşı oranı yüzde 73,48 ile Ağın oldu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, düzenlediği basın toplantısında kent genelinde 200 noktada aşı uygulaması yapıldığını belirterek, "Tüm kamu, özel, üniversite hastanelerimizde randevulu randevusuz aşılama yapılmakta. Son zamanlarda ülke genelinde vaka sayılarında bir artış oldu. Nispi oranda Elazığ'ımızda da bu mevcuttur, artış devam ediyor ama korkulacak bir düzeyde değiliz. Özellikle hastane konusunda şu anda pandemi yatak doluluk oranımız yüzde 40 civarlarında, pandemi yoğun bakım doluluk oranımız da yüzde 54 civarında. Yani panikletecek, korkulacak bir durumumuz yok. Şu anda birinci doz aşısı tamamlanma oranında yüzde 54,82. Ama bizim amacımız maviye kadar çıkmak. Yani yüzde 75'in üstüne çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

ELAZIĞ'DA AŞILAMA ORANI YÜZDE 54'Ü AŞTI
ELAZIĞ'DA AŞILAMA ORANI YÜZDE 54'Ü AŞTI
ELAZIĞ'DA AŞILAMA ORANI YÜZDE 54'Ü AŞTI
ELAZIĞ'DA AŞILAMA ORANI YÜZDE 54'Ü AŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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