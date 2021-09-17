Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 3'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 9'u hakkında ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 707 gram kubar esrar, 1 kilo 180 gram metamfetamin ve 56 sentetik hap ele geçirildi.

Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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