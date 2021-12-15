Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 83 kişi yakalandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 83 kişi yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar neticesinde aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespiti ile toplam 83 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 21'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıp olarak aranan 11 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edilirken denetimler esnasında ise 6 ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil de sahibine teslim edildi.

(Kamil Can Kılıç-İHA)

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