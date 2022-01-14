Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 165 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 165 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde son bir hafta içerisinde asayiş ve yunus ekipleri tarafından asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi. Aralarında, aranan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 165 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 27'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 7 şahıs da bulunarak yakınlarına teslim edildi.

Denetimlerde, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 218 gr Esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap, 4 gr Metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, çalıntı olduğu tespiti ile ele geçirilen 8 adet televizyon ve 4 adet oto teybin sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ

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